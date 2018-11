Keine unangehme Überraschung erleben

Zurück vom Länderspieleinsatz: Die polnische Angreiferin Agnieszka Winczo (rechts) geht nun wieder für den BV Cloppenburg in der 2. Bundesliga auf Torejagd. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg, Die vergangenen Wochen sind rein sportlich für die Fußballfrauen des BV Cloppenburg ziemlich erfolgreich gewesen. Zehn Punkte holten sie aus fünf Spielen, nur gegen Bayern München II hatten die Cloppenburgerinnen beim 1:4 das Nachsehen, zuletzt jedoch bezwangen sie den VfL Wolfsburg II mit 1:0. Den erfreulichen Trend wollen sie fortsetzen, wenn sie am Sonntag um 14 Uhr bei der SGS Essen II antreten.



Die Zweitvertretung der Westdeutschen hat zwar bislang alle Begegnungen verloren und rangiert folgerichtig punktlos am Tabellenende. Trainerin Schulte warnt aber, die Begegnung als Selbstläufer zu sehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

