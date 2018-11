Lastrup hofft auf Ausreißer nach oben

Weiter nach oben: Iurie Cebotarie (in rot, gegen Altenoythes Sebastian Laing) möchte die Serie mit dem SV Thüle ausbauen und strebt in Lastrup den fünften Sieg hintereinander an. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Lastup/Thüle. Die Fußballer des FC Lastrup haben in den letzten Partien zwar ordentlich gepunktet, aber dennoch stecken sie nach wie vor im Abstiegskampf der Bezirksliga. Folglich haben sie am Sonntag im Heimspiel gegen einen wiedererstarkten SV Thüle nichts zu verschenken. Spielbeginn ist um 14 Uhr.



Auf der anderen Seite müssen sich die Lastruper auch nicht von der aktuellen Erfolgsserie des SVT ins Bockshorn jagen lassen. Schließlich haben sie selbst zuletzt durchaus überzeugt. Immerhin holten sie fünf Punkte aus den jüngsten vier Spielen.