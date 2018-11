TVC-Männer gastieren bei Tiebreakspezialisten

Immer weitermachen: Patrick Vinup (Mitte) hat mit dem TV Cloppenburg mittlerweile in die Erfolgsspur gefunden und möchte den positiven Trend bei der SG Ofenerdiek/Ofen bestätigen. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar). Die Volleyballmänner des TV Cloppenburg, Aufsteiger in die Verbandsliga, wollen sich mit einem Sieg bei der SG Ofenerdiek/Ofen weiter von der Abstiegszone entfernen.Das gleiche Ziel verfolgt der VfL Löningen in der Bezirksliga. Er gastiert bei der VSG Ammerland III. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

15.11.2018 | Selbstbewusst bei erstarktem Itterbeck