Selbstbewusst bei erstarktem Itterbeck

Erfolgsserie fortsetzen: Eugenia Maier peilt mit dem TVC den fünften Sieg am Stück an. Foto: ll

Cloppenburg (ll). Spätschicht für die Handballerinnen des TV Cloppenburg: Am Freitag treten sie um 20.30 Uhr beim ASC GW Itterbeck an und wollen dort mit Sieg ihren Spitzenplatz in der Landesliga festigen. Ein flüchtiger Blick auf die Tabelle könnte die TVC-Frauen glauben machen, sie hätten eine leichte Aufgabe vor sich, aber diese Einschätzung ändert sich bei genauerer Betrachtung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.