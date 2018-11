Buschermöhle mit 100. Einsatz in Bundesliga

Tolle Karriere: Der Löninger Udo Buschermöhle darf stolz auf seine

100 Bundesliga-Einsätze sein. Foto: Lutz Dunkel

Löningen (ld). In der 2. Bundesliga haben die Löninger Sportkegler das Duell beim Titelkandidaten TSV Salzgitter zwar mit 0:3 (4565:5285, 21:57 Einzelwertungspunkte) verloren, vor dem Beginn des Spiels gab es im Lager der Kegelfreunde aber glückliche Gesichter zu sehen. Schließlich waren alle im Team stolz, dass das Löninger Kegel-Urgestein Udo Buschermöhle für den 100. Bundesliga-Einsatz geehrt wurde. Sichtlich gerührt erzählte der Jubilar von seiner beeindruckenden Karriere, die Anfang der 1970er Jahre begonnen hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.