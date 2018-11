SV Peheim gelingt in 97. Minute Siegtreffer

Kein Sieger: Lindern (schwarzes Trikot) und Petersdorf trennten sich am Sonntag unentschieden. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Die Fußballer des SV Peheim sind Herbstmeister der 1. Kreisklasse Cloppenburg. Am letzten Hinrundenspieltag feierte die Mannschaft einen glücklichen 3:2-Sieg bei der DJK Elsten, die bereits mit 2:0 geführt hatte. Am Tabellenende verlor BW Galgenmoor mit 3:4 in Evenkamp und ist nun Letzter. Die einzelnen Spielberichte aus der 1, Kreisklasse lesen Sie in der Ausgabe 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.