Ludger Meyer bekommt Ehrenamtspreis

Bank als Dank: Ludger Meyer verließ den Vorstand im April. Foto: Archiv/Willenborg

Cappeln (mab).Der diesjährige DFB-Ehrenamtspreisträger im Landkreis Cloppenburg heißt Ludger Meyer. Der ehemalige Vorsitzende des SV Cappeln soll mit dem Preis für sein langjähriges Engagement im Verein geehrt werden. Die Entscheidung hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) am Montag bekannt gegeben.



Nach 29-jähriger aktiver Vereinsarbeit hatte Meyer im April seinen Posten als Vorsitzender zur Verfügung gestellt – mit der Begründung, dass es Zeit für einen Generationswechsel beim SV Cappeln sei. „Ludger Meyer prägte mit seinem beispiellosen Engagement fast drei Jahrzehnte lang die Abteilung Fußball“, erklärte damals Clemens Poppe bei Meyers Verabschiedung. Insgesamt 38 Ehrenamtspreisträger aus dem Bereich des NFV , die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren, werden geehrt und dürfen mit ihren Lebenspartnern an einem Dankeschön-Wochenende im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen teilnehmen.



Gleichzeitig hat der NFV auch den Fußballhelden für den Landkreis Cloppenburg bekannt gegeben. In diesem Jahr ist es Michelle Schumacher vom FC Sedelsberg, Trainerin der B-Juniorinnen. Das Förderprojekt richtet sich an Kinder- und Jugendtrainer sowie -betreuer im Alter von 16 bis 30 Jahren, die sich in den vergangenen drei Jahren in ihren Vereinen besonders verdient gemacht haben. Das Besondere an der Aktion ist, dass jeder Fußballkreis in Deutschland einen Fußballhelden stellt, sodass letztlich 280 Gewinnerinnen und Gewinner gekürt werden.



Die diesjährigen 280 Kreissieger, darunter 37 aus Niedersachsen, werden vom 27. bis 31. Mai 2019 zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien an die Costa de Barcelona-Maresme eingeladen. Die qualifizierten Referenten sowie die Inhalte der Theorie- und Praxisworkshops werden vom DFB gestellt

