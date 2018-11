SV Molbergen setzt Tabellenführer matt

Remis gerettet: Anne Wilkens (vorne) und Christian Kramer gewannen gegen OSC Damme II ihr Schlussdoppel und sicherten Blau-Weiß Ramsloh das 8:8-Remis. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (se). Mit einem 9:5-Sieg verdrängte Tischtennis-Bezirksoberligist SV Molbergen den TV Hude III von der Tabellenspitze und untermauerte die eigenen Titelambitionen nachhaltig. Zum ersten Mal in dieser Saison mit Matthias Elsen erspielte sich Molbergen in den Doppeln eine 3:0-Führung, die durch Matthias Elsen, Christian Zurhake, Nico Jost und Oliver Peus auf 7:0 ausgebaut wurde, bevor die Gäste besser ins Spiel fanden und sich auf 5:7 herankämpften. Oliver Peus mit seinem zweiten Tagessieg und Frank Hagen brachten die Partie erfolgreich zum Abschluss.