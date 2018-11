BVC rutscht ans Tabellenende

Cloppenburger Oberliga-Fußballer unterliegen 2:5 beim TuS Bersenbrück

Augen zu und durch: Der Cloppenburger Matthis Hennig (links) liefert sich hier ein Kopfballduell mit dem Bersenbrücker Amir Redzic. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Bersenbrück. Die Fußballer des BV Cloppenburg sollten den Blick auf die Tabelle der Oberliga in diesen Tagen tunlichst vermeiden. Durch das 2:5 beim TuS Bersenbrück – der vierten Pleite in Folge – rutschte das Team gestern nämlich auf den letzten Platz. „Wir haben verdient verloren, aber die Niederlage ist sicher zu hoch ausgefallen“, sagte BVC-Trainer Olaf Blancke nach der Partie. Vor 600 Zuschauern waren die Gäste zu Beginn das aktivere Team. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

