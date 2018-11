Beverner Festspiele dauern weiter an

Fußball-Landesliga: Tabellenführer besiegt starken BV Essen 4:2 (1:0)

Abgeblockt: Beverns Torjäger Dio Ipsilos (gelbes Trikot) scheitert an Essens Torhüter Tiberius Bosilca, traf aber danach dennoch zum vorentscheidenden 3:1. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Die „Festspiele" im Stadion an der Calhorner Straße gehen weiter: Mit einem 4:2 (1:0)-Derbysieg gegen den BV Essen rangieren die Fußballer des SV Bevern nicht nur weiterhin souverän an der Spitze der Landesliga, sondern feierten zugleich den siebten Sieg im siebten Heimspiel. Beendet ist hingegen die Serie des BV Essen, der nach neun unbesiegten Partien in Folge erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen musste.