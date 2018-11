Diamesso wäre zu gern als Spieler dabei

Fußball-Landesliga: Tabellenführer SV Bevern am Samstag um 14 Uhr gegen den Nachbarn BV Essen

Übersprungen: Michael Schaubert (weißes Trikot) gewann mit dem BV Essen in der Vorsaison 3:0 beim SV Bevern. Am Samstag gibt‘s die Neuauflage. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Es ist angerichtet: Sportlich läuft es bei beiden Mannschaften rund, so dass im Gemeindeduell der Fußball-Landesliga zwischen SV Bevern und BV Essen ein sportliches Highlight zu erwarten ist. Rückblick: Im September 2017 entzauberte der BV Essen an der Calhorner Straße den gastgebenden SV Bevern mit 3:0. Ein Doppelpack von Toni Rendic sowie ein Treffer von Dio Ipsilos besiegelten die Beverner Niederlage. Seitdem hat sich in beiden Klubs einiges verändert, so dass Bevern schon auf Grund der Tabellensituation nun mit der Favoritenrolle leben muss. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

