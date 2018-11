Günter Polenik war bei den Fußballern des BV Cloppenburg als Rechtsverteidiger eine absolut sichere Bank

Erneut einen Pokal: Günter Polenik erhält von Spielleiter Josef Baumann (rechts) die Trophäe nach dem gewinn der Altherren-Hallen-Kreismeisterschaft. Foto: Privat

Von Johannes Klinker



Cloppenburg. „Der Schiedsrichter muss das Sagen haben.“ In diesem Punkt ist Günter Polenik nur zu gern ein ewig Gestriger. Vom Videobeweis im Fußball hält der frühere Abwehrspieler - nichts! Die moderne Überprüfungstechnik nervt den 70-Jährigen zunehmend, und schwächt nach seiner Ansicht vor allem die Position des Spielleiters. Das einfache Spiel bevorzugte einst auch der gebürtige Cloppenburger, der Zeit seiner Karriere beim BVC oder später beim SV Molbergen als Rechtsverteidiger auflief. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.