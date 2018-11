Absetzung des Notvorstands gefordert

BVC-Mitglieder stellen Antrag bei Gericht

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Beim Amtsgericht Oldenburg soll Anfang dieser Woche Post aus Cloppenburg eingetrudelt sein. Das Thema des Schreibens: der BVC. Nach MT-Informationen fordern darin einige Mitglieder des Vereins die Absetzung des aktuellen Notvorstands, der von Yilmaz Mutlu angeführt wird. Als zweiter Mann in diesem Gremium ist nach dem Rücktritt von Daniel Plate nur noch Udo Anfang verblieben. Mutlu reagierte auf die MT-Anfage überrascht. „Das höre ich zum ersten Mal."