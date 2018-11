Erster Sieg für Harkebrügge II

Furiose Aufholjagd: Der VfL Löningen (gelbe Trikots) gewann die Partie in Galgenmoor nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. In der 1. Kreisklasse verteidigten die Fußballer des SV Peheim dank eines 2:1-Erfolgs gegen SW Lindern die Tabellenführung. Harkebrügge II feierte den ersten Saisonsieg (4:2 gegen Kneheim), bleibt aber Tabellenletzter. Waldemar Eirich (Harkebrügge II), Julian Gerst (Galgenmoor) und Waldemar Kowalczyk (Petersdorf) gelangen jeweils zwei Treffer innerhalb weniger Minuten.