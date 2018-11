Keine Punkte – aber die Trainer bleiben

BVC unterliegt Hildesheim 0:2

Weiter an der Seitenlinie: Nach dem Rücktritt des sportlichen Beraters Michael Scheibel hatten Coach Olaf Blancke (rechts) und sein Co-Trainer Torsten Bünger intensiv über ihre Zukunft beim BV Cloppenburg nachgedacht. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Die Mission Klassenerhalt gestaltet sich für die Fußballer des BV Cloppenburg immer schwieriger. Die 0:2-Niederlage gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim war die dritte Pleite in Folge. So rutschte das Team auf den vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Oberliga. Eine gute Nachricht gab es im BVC-Lager am Samstag dann aber doch noch. Das Trainerduo Olaf Blancke/Torsten Bünger, das sich nach dem Rücktritt des sportlichen Beraters Michael Scheibel (wir berichteten) mit Rücktrittsgedanken trug, macht weiter. „Wir wollen die Mannschaft jetzt nicht im Stich lassen“, sagt Olaf Blancke. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

