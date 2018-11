„Big Edi“ kämpft bis die Hände schmerzen

Linderner wird Box-Europameister

Volles Pfund: Erdogan Kadrija (rechts) setzte Hamza Wandera mächtig zu und siegte in der fünften Runde durch K.o. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Ein langer Boxabend in der Cloppenburger Sporthalle an der Leharstraße ist mit vorzeitigen Siegen für die Lokalmatadoren zu Ende gegangen. Erdogan Kadrija aus Lindern, der den Sport beim FuS Cloppenburg erlernte, wurde Europameister im Cruisergewicht (unter 90,8 Kilogramm) des International Boxing Forum (I.B.F.) durch einen K.-o.-Sieg in der fünften Runde gegen Wanda Hamzera aus Uganda. Durch seinen EM-Kampf hatte Kadrija seinen Titel des nationalen Champions niedergelegt. Den holte sich zuvor Kambis Rahmani. Der Cloppenburger machte mit dem Bosnier Ibrahim Odobasic kurzen Prozess und schickte ihn schon in der ersten Runde auf die Bretter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.