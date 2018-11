Gegen alten, aber unbekannten Gegner

Aus dem Weg: Michelle Meyer (Mitte, im jüngsten Heimspiel gegen München II) peilt mit dem BV Cloppenburg einen Sieg über den VfL Wolfsburg II an.Foto: Hannes Breher

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. 0:3 gegen Bayern München II, 0:0 beim SV 67 Weinberg – die jüngsten Ergebnisse der Fußballfrauen vom BV Cloppenburg in der 2. Bundesliga waren nicht so prickelnd. Und nun bekommen sie es ausgerechnet mit dem Spitzenreiter tun: Am Sonntag haben sie von 14 Uhr an den VfL Wolfsburg II zu Gast.