„Keine Frage, die Schlinge zieht sich zu“

Nicht nur abseits des Rasens, sondern auch sportlich wird die Lage beim BVC prekärer

Das nächste Heimspiel: Der BV Cloppenburg (weiße Trikots, von links: Jan Ostendorf, Enes Muric und Matthis Hennig) erwartet den Regionalliga-Absteiger aus Hildesheim. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Olaf Blanckes Handy stand in den vergangenen Tagen nicht still. „Viele schrieben oder sagten mir, dass wir doch unbedingt weitermachen sollen. So viel Zuspruch tut natürlich gut“, sagt der Coach des Fußball-Oberligisten BV Cloppenburg. Wie die MT berichtetete, denken Blancke und sein Co-Trainer Torsten Bünger seit dem Abschied des sportlichen Beraters und engen Vertrauten, Michael Scheibel, ernsthaft über einen Rücktritt nach. Im Heimspiel am Samstag gegen den Regionalliga-Absteiger VfV Hildesheim, das um 14 Uhr angepfiffen wird, sitzt das Duo allerdings auf jeden Fall an der Seitenlinie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.