BVC: Sportlicher Berater Scheibel schmeißt hin

Cloppenburg (tib). Die Akte BV Cloppenburg ist um ein neues – durchaus trauriges – Kapitel reicher. Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, teilte der sportliche Berater Michael Scheibel dem Chef des Notvorstands, Yilmaz Mutlu, seinen sofortigen Rücktritt mit. „Mit Yilmaz Mutlu und seinem Vorstandskollegen Udo Anfang werde ich nicht mehr zusammenarbeiten. Die Vertrauensbasis ist gleich Null“, sagte Scheibel der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 1. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

