Blancke schlägt vor Uphusen-Spiel Alarm

Sturmflaute: Drilon Demaj (rechts) ist im Moment der einzig fitte Angreifer im Cloppenburger Kader. Ob sein Teamkollege Derrick Ampofo am Dienstag auflaufen kann, ist sehr fraglich. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Drilon Demaj ist erst 17 Jahre alt. Eigentlich könnte der junge Fußballer noch für die A-Junioren des BV Cloppenburg auflaufen. Allerdings ist er aus dem Team der Oberliga-Männer längst nicht mehr wegzudenken. In sämtlichen zwölf Saisonpartien stand er in der Startelf, wurde nur fünfmal in der Schlussphase ausgewechselt und erzielte vier Treffer.



Am Dienstagabend – beim Heimauftritt gegen den Turnerbund Uphusen (Anpfiff: 19.30 Uhr) – wird das große Talent wohl die Hauptlast im Offensivbereich der Cloppenburger tragen müssen. Denn Benny Boungou fällt nach seiner Hüft-OP noch lange aus und bei der 0:3-Niederlage in Delmenhorst zog sich Derrick Ampofo am Samstag eine Muskelverletzung zu. „Drilon ist momentan unser einzig gelernter Stürmer, der fit ist", sagt BVC-Trainer Olaf Blancke.