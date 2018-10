Arbeitssieg gegen sperrigen TVD

Kopf oder Fuß? Beverns Marcus Kunisch (gelbes Trikot) lieferte sich mit Dinklages Felix Schmiederer rasante Zweikämpfe. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Elfter Sieg im zwölften Spiel: Fußball-Landesligist SV Bevern kam vor über 400 Zuschauern gegen den TV Dinklage zu einem 5:3 (1:1)-Erfolg. „Fünf Tore geschossen, drei Punkte eingefahren und abhaken.“ Die Begeisterung bei Beverns Trainer Matthias Risse hielt sich nach den 90 Minuten in Grenzen. Grund: Der Tabellenführer hatte fraglos schon glanzvollere Auftritte hingelegt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

