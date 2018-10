BVC glückt nach der Pause gar nichts mehr

Auf dem Boden der Tatsachen: Eine Woche nach dem 1:0-Sieg gegen Heeslingen gingen Derrick Ampofo (vorne) und der BV Cloppenburg in Delmenhorst leer aus. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Delmenhorst. Kein einziger Schuss aufs Tor, zu viele Fehler in der Defensive und eine kuriose Rote Karte für den Ersatztorwart Janne-Ole Kay – in der Partie beim SV Atlas Delmenhorst ging für den BVC nach der Pause so ziemlich alles schief. Die Folge: Nach einer ausgeglichenen und torlosen ersten Halbzeit kassierte der Fußball-Oberligist aus Cloppenburg am Samstag eine 0:3-Niederlage. „Letztlich haben wir auch in der Höhe völlig verdient verloren“, sagte Trainer Olaf Blancke. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.