Mit breiter Brust gegen Drittligaabsteiger

Wieder durchsetzen: Vom TuS Rotenburg ließ sich Mark Schulat (rotes Trikot) mit dem TV Cloppenburg nicht aufhalten. Mit dem VfL Fredenbeck wartet nun ein schwerer Brocken. Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Gibt es einen weiteren „Feiertag“ für die Oberligahandballer des TV Cloppenburg? Eine Woche nach dem 36:23-Triumph über den TuS Rotenburg genießen sie heute Abend abermals Heimrecht. Um 19.45 Uhr treten gegen den VfL Fredenbeck an.



„Das Rotenburg-Spiel hat richtig Spaß gemacht", meint TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. „So stelle ich mir eine Mannschaftsleistung vor. Unsere 3:2:1-Abwehr wird immer besser und dadurch bekommen wir mehr Mut, in der Offensive unseren Tempohandball zu spielen." Mit Drittligaabsteiger Fredenbeck kommt nun aber „ein anderes Kaliber" (Akacsos) auf den TVC zu.