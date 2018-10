Kadrija verspricht ein „Highlight-Event“

Topfit und heiß: Erdogan Kadrija bereitet sich intensiv auf seinen Kampf um den Europameistertitel am Samstag kommender Woche vor. Foto: Kadrija

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Der Countdown läuft. In gut einer Woche bestreitet der Linderner Profiboxer Erdogan Kadrija den Kampf um den Europameistertitel des International Boxing Forums (I.B.F.) im Cruisergewicht (bis 90,7 Kilogramm). Am Samstag, 3. November, steigt das „Heimspiel“ in der Cloppenburger Sporthalle an der Leharstraße. Zehn Kämpfe sind geplant, um 18 Uhr geht es los, Kadrija ist mit dem abschließendem Fight gegen 22 Uhr an der Reihe.



Inzwischen steht auch der Gegner für „Big Edi“, so der Kampfname des 31-Jährigen, fest. Es wird Hamza Wandera aus Uganda sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

