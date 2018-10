Coach hat richtig Bock aufs Derby

Entwischt: Sören Schiller (rechts beim 2:0-Sieg gegen Lohne II) reist mit BW Ramsloh als Tabellenzweiter zum Derby nach Altenoythe. Foto: Langosch

Von Rolf Wulfers



Altenoythe. Nach zuletzt drei Siegen in Folge nehmen die Bezirksliga-Fußballer von Blau-Weiß Ramsloh mit einer satten Portion Selbstvertrauen das Gastspiel am Sonntag (14 Uhr) beim SV Altenoythe in Angriff. Vier Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen bedeuten 15 Punkte und Rang sechs für die Hausherren. Kein Grund zur Enttäuschung, aber auch kein Anlass für überbordende Euphorie. „Wir haben schon zu viele Punkte verschenkt und das ärgert mich“, meint SVA-Spielertrainer Christian Hillje. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

