BVC kann Atlas-Krise verschärfen

Unfreiwillige Pause: Auf Jan Ostendorf (links) muss der BVC am Samstag in Delmenhorst verzichten. Der Rechtsverteidiger ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Heeslingen gesperrt. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Auf die Partie in Delmenhorst darf sich die junge Cloppenburger Fußball-Mannschaft ganz besonders freuen. Es dürfte eines der attraktivsten Auswärtsspiele der Saison werden – zumindest was die Stimmung angeht. Denn Atlas ist mit mehr als 900 Fans im Schnitt der Zuschauerkrösus der Oberliga. In Feierlaune waren die vielen Anhänger des Klubs zuletzt allerdings nicht, denn nach einem guten Saisonstart holte das ambitionierte Team aus den vergangenen vier Begegnungen lediglich einen Punkt. Insofern könnte der BVC die Atlas-Krise morgen mit einem Erfolgserlebnis weiter verschärfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.