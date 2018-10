Symbolfoto: Hermes

Lohne (rw). Fußball-Landesligist SV Bevern hat das Viertelfinale im Fußball-Bezirkspokal erreicht: Am Mittwochabend kam das Team von Trainer Matthias Risse bei Blau-Weiß Lohne zu einem 3:1 (2:1)-Erfolg. In der Runde der letzten acht Mannschaften geht es nun Ostermontag (22. April) zum FC Schüttorf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.