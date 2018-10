Zum ersten Mal aktiv: Die G-Jugendlichen von Gastgeber TuS Emstekerfeld (in Gelb) haben ihr erstes Turnier bestritten.Foto: Hermes

Emstekerfeld (her). Über 200 Kinder sind auf Punkte- und Torejagd gegangen bei den Jugend-Hallenturnieren des TuS Emstekerfeld. Für viele der kleinen Kicker war es das erste Turnier, da stand der Ball nicht immer im Vordergrund. Bei den G-Junioren feierte auch das Team der Gastgeber seine Premiere.