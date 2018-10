Lindern erobert Tabellenführung

Weg versperrt: Harkebrügges Fußballer (vorne) kamen trotz aller Bemühungen beim SV Altenoythe II mit 2:5 unter die Räder. Foto: rw

Kreis Cloppenburg. (he/hbr). Mit einem 2:0-Erfolg bei Blau-Weiß Galgenmoor haben sich die Fußballer von Schwarz-Weiß Lindern an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse gesetzt. In der ersten Hälfte spielte sich viel im Mittelfeld ab. Abgesehen von zwei Winkeltreffern aus der Distanz durch Quasem in der 15. und 25. Minute gab es keine weiteren Torchancen. In der zweiten Halbzeit verteidigte Lindern die Führung clever und für den BWG war ab dem Strafraum Schluss. Mehr zur Fußball-Kreisklasse gibt's in der Ausgabe 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

