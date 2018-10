Joker de Buhr kommt und trifft entscheidend

Ball im Blick: Oliver Ihnken (blaues Trikot) behauptet sich gegen Mühlens Jochen Thobe. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Essen. Es war ein hartes Stück Arbeit, am Ende aber durften die Hausherren jubeln. Fußball-Landesligist BV Essen kam gegen Aufsteiger Grün-Weiß Mühlen zu einem 3:2 (1:1)-Erfolg. „Für ein Heimspiel haben wir eigentlich noch zu viele Konter zugelassen. Aber man muss die Mannschaft auch einmal loben. Kämpferisch war es eine tolle Leistung. Zum ersten Mal in der Saison haben wir drei Tore geschossen und die muss man gegen Mühlen auch erst einmal machen“, freute sich ein strahlender Essener Trainer Luc Diamesso. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.