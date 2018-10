1:4 – Am Ende kommt es noch ziemlich dick

In die Parade gefahren: Münchens Julia Pollak (links) stoppt den Lauf von Jannelle Flaws. Cloppenburgs Zweitligafußballfrauen mussten sich der Bayern-Reserve mit 1:4 geschlagen geben. Foto: Hannes Breher

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Keine Frage, der Sieg für die Fußballfrauen des FC Bayern München II beim BV Cloppenburg geht in Ordnung, aber die Niederlage mit 1:4 (0:1) ist um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Zum einen kam es für die Gastgeberinnen am Ende noch ziemlich dick, weil der dritte und vierte Gegentreffer erst spät fielen (86., 89.). Vor allem das 1:4 war völlig überflüssig, entstand es doch aus einem kapitalen Fehlpass, der Michelle Kaiser im Spielaufbau unterlaufen war. Zum anderen haderte der BVC ein wenig mit dem Spielverlauf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

