Furiose SVB-Serie endet in Biene

Joker in Holthausen-Biene: Manuel Janzen (links) kam in der 59. Minute ins Spiel, doch auch mit ihm konnte der SV Bevern die Partie nicht mehr drehen. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Holthausen. Als Schiedsrichter Philip Eiben aus Wiefelstede die Partie beim SV Holthausen-Biene am Samstag abpfiff, sahen sich die Fußballer des SV Bevern etwas verwundert um. Erstmals in dieser Spielzeit hatten sie keinen Grund, einen Jubelkreis zu bilden, um gemeinsam zu feiern. Nach 13 Pflichtspielsiegen in Serie – zehn davon in der Landesliga – endete der furiose Lauf am Biener Busch. Bei den Emsländern verlor der Tabellenführer mit 0:1. „Ich bin ein bisschen sprachlos", sagte SVB-Trainer Matthias Risse nach der Begegnung, „das war eine erschreckend schwache Leistung".