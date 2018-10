Aufwärtstrend gegen Bayern II bestätigen

Wieder Grund zum Jubeln? LIsa Josten (links) und Michelle Meyer möchten mit dem BVC den dritten Sieg in Serie feiern. Foto: Langosch

Von Helen Ewen



Cloppenburg. Die Zweitliga-Fußballerinnen des BV Cloppenburg befinden sich in einem Aufwärtstrend nach den letzten beiden Siegen gegen Frankfurt II (3:0) und bei Potsdam II (2:1). Doch können sie diese Serie im Heimspiel gegen den FC Bayern München II an diesem Sonntag (Anstoß: 11 Uhr) fortführen?



Einiges spricht dafür, dass der BVC auch an diesem Wochenende wieder punktet. Mit Bayern München kommt zwar ein großer Name nach Cloppenburg, doch auch diese Mannschaft ist zu schlagen. Das haben der 1. FC Köln (3:1) und der VfL Wolfsburg II (3:2) in jüngster Vergangenheit bewiesen. Der derzeitige Zweitplatzierte der

2. Liga schwächelt in dieser Saison nämlich, wenn er in der Fremde antreten muss. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

