Mit Zuversicht und Respekt

Rasend schnelle Alternative: Bennet Krix überzeugte beim TVC auf Rechtsaußen im Pokalturnier am vorigen Samstag. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Das unglückliche Aus im HVN-Pokal vor Wochenfrist haben die Handballer des TV Cloppenburg abgehakt, alle Konzentration gilt dem nächsten Punktspiel in der Oberliga. Am Samstagabend ist der TuS Rotenburg in der TVC-Halle zu Gast, der Anwurf erfolgt um 19.45 Uhr.



„Wir haben Respekt vor Rotenburg, das ist eine gute Mannschaft. Die jungen Spieler haben verschiedene Abwehrformationen drauf und im Angriff strahlen sie auf jeder Position Gefahr aus“, meint Cloppenburgs Trainer, Barna-Zsolt Akacsos. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.