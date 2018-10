BVC sehnt sich nach viertem Saisonsieg

Fester Bestandteil: Nico Thoben (links) hat sich im defensiven Mittelfeld des BVC dank starker Leistungen längst einen Stammplatz erkämpft. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Der Heeslinger SC gehört ganz offensichtlich nicht zu den Lieblingsgegnern des BV Cloppenburg. Keines der vergangenen fünf Pflichtspiele konnten die heimischen Oberliga-Fußballer für sich entscheiden. Am Freitagabend unternimmt der BVC im Stadion an der Friesoyther Straße von 20 Uhr an erneut einen Versuch. Der Zeitpunkt, jene Negativserie mit drei Zählern zu beenden, könnte passender kaum sein. Denn die Partie gegen den Klub aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) ist ohne Zweifel richtungsweisend. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.