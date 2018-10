Volleyballer des TVC zwischen den Extremen

Heimvorteil ausnutzen: Löningens Bezirksligamänner haben am Sonntagvormittag zunächst den TuS Bloherfelde II und anschließend den Oldenburger TB V zu Gast. Foto: Barlage

Kreis Cloppenburg (bar). Hat der Sieg über das Auswahlteam des nordwestdeutschen Volleyballverbandes den Männern des TV Cloppenburg Auftrieb gegeben. Der Aufsteiger in die Verbandsliga möchte jedenfalls nachlegen. Das scheint gegen Schlusslicht Bloherfelde durchaus möglich, anschließend aber wird es gegen die Tecklenburg Land Volleys, ihres Zeichens Tabellenerster, schwer. In der Bezirksliga baut der VfL Löningen auf den Heimvorteil. Mehr zum Volleyball gibt's in der Ausgabe vom 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.