Nur mit drei schnellen Stürmern gibt‘s Erfolg

Gehen oder bleiben? Bundestrainer Joachim Löw steht nach WM-Aus und Niederlagen in der NationsLeague derzeit massiv in der Kritik. Foto: picture alliance/Ina Fassbender/dpa

Von Hannes Breher und

Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft droht im Mittelmaß zu versinken: Nach der schwachen Leistung bei der 0:3-Schlappe in den Niederlanden, folgte spielerisch eine deutliche Steigerung, aber eben auch eine erneute Niederlage beim 1:2 in Frankreich.



Die Partie beim amtierenden Weltmeister galt für viele Experten bereits als „Schicksalsspiel“ für Bundestrainer Joachim Löw. Dabei machte der Coach seine Ankündigung, auch personelle Konsequenzen zu ziehen, wahr. Für Müller, Boateng, Hector, Can und Uth, die noch in den Niederlanden in der Startformation standen, rückten in Frankreich Gnabry, Süle, Sane, Schulz und Kehrer in die Erstaufstellung.



Wie nur kehrt der Weltmeister von 2014 zu alter Stärke zurück? Muss das kickende Personal erneuert werden, oder brauchen wir einen neuen Bundestrainer? Was meinen Trainer und Spieler der lokalen Fußballszene?