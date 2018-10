„Bührener Jungs“ mischen Kreisliga auf

Fußballer belegen nach zehn Saisonpartien den zweiten Platz

Ein „verschworener Haufen“: Zum Team des BV Bühren gehören (oben, von links) Co-Trainer Andreas Eckhoff, Jonas Meyer, Mike Overmann, Fabian Rolwes, Leon Ostmann, Marvin Meyer, Simon Busse, Niklas Meyer, Steffen Hüsing, Trainer Christian Smitz sowie (unten, von links) Jonas Hüsing, René Koch, Andre Keller, Joachim Gerdes, Steffen Grawe, Justus Lüers, Andreas Thie und Oliver Kock. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Bühren. Für Fußball-Mannschaften gibt es schlimmere Nachrichten, als am Wochenende des Cloppenburger Cityfests spielfrei zu sein. In der Kreisliga hatte der BV Bühren Ende September jenes Glück. Doch wie schon am Maifeiertag dieses Jahres bat das Team seinen Trainer Christian Smitz um eine Sondereinheit, um im Rhythmus zu bleiben. „Das ist typisch für die Jungs. Die Kameradschaft und die Einstellung sind top“, sagt der Coach des Aufsteigers. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

