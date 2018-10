Optimale Ausbeute aus Doppeleinsatz

Evenkamp setzt sich durch: Der SVE (grüne Trikots) gewann diesen Zweikampf und schlug die zweite Mannschaft des SV Altenoythe deutlich mit 7:1. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (ll/hbr/he).Die Spitzengruppe in der 1. Fußballkreisklasse ist enger zusammengerückt. Neuer Spitzenreiter ist der SV Peheim, gefolgt von Lindern und Löningen. Am Tabellenende wartet der Vorletzte, BW Galgenmoor, immer noch auf den ersten Sieg. In Bethen kam Blau-Weiß über ein 1:1 nicht hinaus.



In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang den Peheimern das 1:0 (42.). Der SC Winkum kam besser aus der Kabine und erzielte mit einem Fernschuss von Tim Ahrens das verdiente 1:1 (64.). Auch nach dem Tor erspielten sich die Gäste weitere Möglichkeiten, die Peheims Torwart Johannes Schrand aber mit glänzenden Paraden vereitelte. Die einzelnen Spielberichte aus der 1. Kreisklasse lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.