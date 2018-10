Remis zum Ende einer stürmischen Woche

BVC-Fußballer spielen 1:1 beim 1. FC Wunstorf

Benny Boungou

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg/Wunstorf. Vor dem Anpfiff gab es für Fußball-Oberligist BV Cloppenburg gleich eine Hiobsbotschaft in sportlicher Hinsicht: Cloppenburgs Sturmführer Benny Boungou zog sich gegen Spelle-Venhaus (2:5) einen Muskelriss in der Hüfte zu, wird am Montag operiert und wohl sechs Monate ausfallen. Aufgrund all dieser Vorzeichen war Blancke nach dem 1:1 nicht einmal unzufrieden – auch wenn der Gegner Tabellenletzter ist.