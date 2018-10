Ohne Brechstange zum Erfolg

Jetzt aber: Nele Bödecker und Elvira Döring (Nummer 1) machen sich vor dem Spiel in Lintorf Mut. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Am morgigen Sonntag steht die Mannschaft von Trainer Günter Timpe beim Schlusslicht, VfL Lintorf, daher schon gehörig unter Druck. Der erste Aufschlag in der Turnhalle Lintorf erfolgt um 16 Uhr. Die Cloppenburgerinnen müssen allerdings auf ihren Trainer verzichten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

