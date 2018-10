Mutig nach vorne: Pia Siegel (schwarzes Trikot, hier im Duell mit Frankfurts Evita Engel) möchte mit dem BVC in Potsdam das erste Erfolgserlebnis der Saison in einem Auswärtspunktspiel feiern. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Nach einer dreiwöchigen Spielpause setzen die Fußballerinnen des BV Cloppenburg ihre Saison in der 2. Bundesliga fort. Am morgigen Sonntagvormittag treten sie bei der Zweitvertretung von Turbine Potsdam an. Anstoß ist um 11 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.