Tischtennis: Heimspiele gegen Oesede und Süderneuland

Optimaler Saisonstart: Bernard Tegeler gewann beim 9:7-Auftaktsieg gegen BSV Holzhausen beide Einzel und reist jetzt mit dem BV Essen zum SV Bawinkel. Foto: Garwels

Kreis Cloppenburg (se). Doppelprogramm für die ranghöchste Tischtennismannschaft des Kreises Cloppenburg: Die in der Landesliga spielenden Frauen des SV Molbergen treffen auf SF Oesede und Süderneulander SV.