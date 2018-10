Erdogan Kadrija boxt um Europameistertitel

Linderner Faustkämpfer freut sich auf „Heimspiel“ am 3. November

Wild entschlossen: Erdogan Kadrija, hier in seinem Kampf gegen den Ungarn Tibor Varga, boxt am 3. November um den Europameistertitel des International Boxing Forums. Foto: Langosch

Von Ludger langosch



Cloppenburg. Ein knappes halbes Jahr nach der Premiere steht Cloppenburg ein weiterer großer Boxabend ins Haus. Am 28. April war der Linderner Erdogan Kadrija in der Stadthalle mit einem K.-o.-Sieg nach gut einer Minute gegen den Ungarn Tibor Varga Champion im Cruisergewicht des International Boxing-Forums (I.B.F.) geworden. Nun steht für Kadrija der nächste Schritt auf der Erfolgsleiter an: Am 3. November geht es für ihn um den Europameistertitel dieses Verbandes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.