BVN: Fünf-Tore-Show der Bock-Brüder

1. Fußball-Kreisklasse: Alexander (3) und Olaf (2) sorgten bei Neuscharrels 5:1 gegen Bethen im Alleingang für Sieg

Mit breiter Brust: Anatoli Root vom VfL Markhausen (vorne) verteidigt hier zwar den Ball vor dem Peheimer Lukas Einhaus, kassierte mit seinem Team aber eine 1:4-Niederlage. Foto: Langosch

Von til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Fußballer des BV Neuscharrel in der 1. Kreisklasse in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim 5:1-Sieg gegen den SV Bethen schossen die Brüder Alexander und Olaf Bock alle Tore. An der Tabellenspitze gewannen die drei Erstplatzierten, Löningen, Peheim und Petersdorf, ihre Spiele. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

08.10.2018 | Bittere TuS-Niederlage im Spitzenspiel