Bittere TuS-Niederlage im Spitzenspiel

83. Kellermann).

Kein Glück im Abschluss: Henrik Engelbart vom TuS Emstekerfeld (rechts) hatte eine große Torchance, schoss aber am Holdorfer Gehäuse vorbei. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Holdorf. Obwohl die Bezirksliga-Fußballer des TuS Emstekerfeld dem Spitzenreiter SV Holdorf am Sonntag einen großen Kampf boten und durchaus zu überzeugen wussten, kassierten sie die zweite Niederlage in Folge. Mit seinem Kopfballtor in der 88. Minute sorgte der SVH-Kicker Christoph Höge für den 2:1-Erfolg. Dadurch rutschte der TuS vom zweiten auf den vierten Tabellenplatz ab. „So brutal kann Fußball sein. Ich bin der Meinung, dass wir den Sieg verdient hatten. Letztlich haben wir aber unsere Chancen nicht genutzt“, sagte Salih Darilmaz, der den TuS gemeinsam mit Volker Kliefoth trainiert. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

08.10.2018 | Weiter warten auf ersten Punktgewinn