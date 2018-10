Weiter warten auf ersten Punktgewinn

Vier Tore in Köln: Leonie Schulte war neben Joseffa Baumann zwar die erfolgreichste Werferin des BV Garrel, zum ersten ersten Punktgewinn für den Aufsteiger reichte es dennoch nicht. Archivfoto: Langosch

Köln (ll). Lange Anreise, aber kein Ertrag. Die Handballerinnen des BV Garrel haben ihr erstes Auswärtsspiel der Saison 2018/2109 in der 3. Liga West beim 1. FC Köln mit 23:27 (11:12) verloren. Damit warten sie auch nach der dritten Begegnung auf den ersten Punktgewinn. Während der Aufsteiger durch diese neuerliche Niederlage auf den letzten Platz zurückfiel, übernahmen die Domstädterinnen mit diesem Heimsieg die Tabellenführung.



