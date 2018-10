Doppelten Rückstand egalisiert

Reine Kopfsache: Essens Fußballer (weißes Trikot) mussten sich im Heimspiel gegen TSV Wallenhorst mit einem 2:2-Remis begnügen. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Essen. Mit seinem Treffer eine Minute vor Schluss rettete Joshua Sausmikat Fußball-Landesligist BV Essen das 2:2 (0:1)-Remis gegen Aufsteiger TSV Wallenhorst.



Schock gleich in der Anfangsphase für die Hausherren. Nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld tauchte Jonas Baumann allein vor dem Essener Tor auf und ließ BVE-Keeper Tiberius Bosilca keine Abwehrchance (13.). Die Gastgeber fanden so gar nicht in die Partie. Auch die wenig gehaltvollen Kommentare von der Seitenlinie waren nicht geeignet, das Niveau im Essener Spiel zu steigern.