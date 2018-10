MT-Aktion: Erste Kontakte sind geknüpft

Integrationsspiel zwischen TuS Emstekerfeld II und einer irakischen Auswahl

Fußball schafft Integration: Das Spiel zwischen dem TuS Emstekerfeld und der Auswahl an irakischen Spielern endete knapp mit 1:0 für die Gastgeber. Vor der Partie gab es ein gemeinsames Mannschaftsfoto. Schiedsrichter war Heini Gerdes aus Varrelbusch. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Die Auswahl war hoch motiviert, lange bevor der TuS Emstekerfeld II sich getroffen hat, waren die Flüchtlinge aus dem Irak schon umgezogen und warteten auf Bälle, um sich aufzuwärmen. Wie berichtet, hat die Münsterländische Tageszeitung ein Integrationsspiel zwischen dem Team aus der zweiten Kreisklasse und der Gruppe organisiert. Erste Erfolge gab es bereits am Abend, Gespräche über eine Trainingsmöglichkeit werden nun geführt. Außerdem wurden auch Telefonnummern ausgetauscht. Zudem spielen bereits zwei Iraker bei der Reserve vom TuS, weitere Spieler sind in der Jugendspielgemeinschaft Cloppenburg Süd aktiv.