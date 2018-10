Außenseiter beim amtierenden Vizemeister

Schwere Aufgabe: Joseffa Baumann tritt mit dem BVG beim

1. FC Köln an. Foto: Langosch

Garrel (ll). Nach den beiden Heimspielen zum Start in die neue Saison in der 3. Liga West stehen die Handballerinnen des BV Garrel noch ohne Punkte da. Gegen Borussia Dortmund II kassierten sie eine 28:30-Niederlage, gegen die Zweitvertretung der HSG Blomberg-Lippe hatten sie mit 24:30 das Nachsehen. Nun nehmen die BVG-Frauen auswärts den dritten Anlauf, um die ersten Punkte in der neuen Spielklasse einzufahren. Am Samstagabend treten sie beim 1. FC Köln an, die Partie in der Sporthalle der Europaschule am Raderthalgürtel beginnt um 19.30 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.